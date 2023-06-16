В Челябинской области смертность превысила рождаемость почти в полтора раза

В январе-апреле 2023 года в Челябинской области умерли 14690 жителей. Это почти в полтора раза больше родившихся, сообщает Челябинскстат.

Естественная убыль населения за четыре месяца составила 4713 человека, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность за год сократилась на 13,5%, рождаемость – на 1,5%. Всего в январе-апреле в Челябинской области родилось 9977 человек.

Количество браков и разводов почти не изменилось. За четыре месяца отношения зарегистрировали 5470 пар (5543 в январе-апреле 2022 года), расторгли – 5421 (5460).

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