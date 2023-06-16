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«Магнит» планирует открыть в Дагестане более 40 магазинов к 2024 году

ПАО «Магнит» планирует открыть дополнительно более 40 магазинов в Республике Дагестан до конца 2023 года. Об этом сообщает глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первые в республике магазины сети «Магнит» появились в 2021 году в Махачкале и Каспийске. На сегодняшний день в Дагестане открыта 51 торговая точка.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Выручка в 2022 году составила 713,2 млн руб., чистая прибыль — 272 млн руб.

В июне экс-президент ПАО «Магнит» Ян Дюннинг покинул свой пост и перешел на должность исполнительного директора. В свою очередь управляющим директором компании стала Анна Мелегина, которая занимает должность директора департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию.

Олег Исаев

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