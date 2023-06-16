Татарстанский депутат предложил объявить в РФ всеобщую мобилизацию

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил объявить в стране всеобщую мобилизацию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил свое предложение тем, что «какая-то часть общества каждый день рискует своей жизнью на поле боя, а какая-то продолжает жить обычной гражданской жизнью, делая вид, что ничего не происходит».

Но данную ситуацию он не считает безвыходной. Первый вариант, который он предлагает, это всеобщая мобилизация, а второй — это введение для мобилизованных конкретных сроков службы. Например, один год.

"Ъ-Казань"