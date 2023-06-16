В Рыбинске планируют делать малокубатурные двигатели для квадроциклов

В Рыбинске собираются запустить проект производства 4-тактных малокубатурных двигателей для квадроциклов и снегоходов. Как сообщает ярославское правительство, инвестсоглашение было подписано на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В серийное производство новые двигатели планируется запустить до 2026 года, а весь проект целиком реализовать к 2030 году. Общий объем инвестиций составит 2,2 млрд руб. Предприятие в Рыбинске сможет производить до 30 тысяч двигателей в год.

Как уточнили в правительстве, новый проект приведет к созданию 70 новых рабочих мест плюс расширит модельный ряд мотоциклов и снегоходов, производимых в Рыбинске. Проект поддержан не только на региональном уровне, но и федеральным Минпромторгом.

Алла Чижова