ВТБ финансирует ГК КОМОССТРОЙ® на 4 млрд рублей

ВТБ предоставит ГК КОМОССТРОЙ® финансирование на сумму более 4 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов в Удмуртской Республике. Средства будут направлены на строительство тепличного комплекса для выращивания роз в Сарапуле, а также реконструкцию и завершение застройки Центральной площади в Ижевске. Соглашение о сотрудничестве в рамках проектов на ПМЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и учредитель компании Андрей Осколков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При финансовой поддержке ВТБ в первом полугодии 2024 года ГК КОМОССТРОЙ® планирует завершить строительство одного из крупнейших в стране тепличных комплексов по выращиванию цветов. Объект общей площадью 9,3 га позволит поставлять до 22 млн роз в год, что составит примерно 20% рынка свежесрезанных роз в России. Для реализации проекта ВТБ откроет клиенту кредитную линию на 1,6 млрд руб. сроком на 10 лет. Льготное финансирование будет предоставлено по программе №1528 Минсельхоза РФ.

Второй проект — реконструкция и завершение застройки Центральной площади и эспланады в Октябрьском районе Ижевска. ВТБ предоставит девелоперу пятилетний кредит на сумму более 2,4 млрд руб. на строительство 24-этажного дома на 326 квартир. Жилое здание с объектами обслуживания и подземной автостоянкой станет завершающей точкой в композиции зеркальных башен первой очереди ЖК «Республика».

«ВТБ нацелен на всестороннюю поддержку инвестпроектов в регионах России. Особое внимание мы уделяем интеграции в наши продукты доступных мер господдержки. У банка длительный опыт сотрудничества с ГК КОМОССТРОЙ®, в том числе в сфере промышленного и жилищного строительства. Проекты компании будут способствовать улучшению жилой среды в столице республики, новым возможностям для трудоустройства, а тепличный комплекс в Сарапуле решит часть вопросов импортозамещения. Выращенные там цветы будут дешевле импортных по стоимости производства и смогут составить конкуренцию зарубежным аналогам»,— прокомментировал Руслан Еременко.

«Результатом сотрудничества в рамках подписанного соглашения станут сразу два значимых для Удмуртии проекта. Завершение строительства современного тепличного комплекса позволит повысить конкурентоспособность российской цветочной продукции на рынке, создать новые рабочие места. Кроме того, будет сдано в эксплуатацию более 21 тыс. кв. м современного жилья в самом центре столицы республики»,— отметил Андрей Осколков.