Четыре препарата «Биннофарм Групп» стали победителями Smartpharma® Awards 2023

Четыре препарата из портфеля компании «Биннофарм Групп» стали лауреатами ежегодной премии фармацевтов Smartpharma® Awards. Ежегодно список номинантов премии Smartpharma® Awards формируется экспертным советом, состоящим из сотрудников аптек, медицинских редакторов и отраслевых аналитиков. Далее на основании анонимного голосования выбираются победители в каждой из категорий. В этом году к голосованию были приглашены более 28 500 специалистов, являющихся участниками профессионального сообщества.



Мария Богомолова, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»: «Одновременное получение сразу нескольких премий Smartpharma Awards подтверждают, что стратегический вектор развития нами выбран верно. Попадание "Биннофарм Групп" в десятку крупнейших компаний на розничном сегменте рынка по итогам 2022 года, второе место среди отечественных производителей, а также, самый высокий темп роста среди всех фармацевтических компаний в начале 2023 года, - являются лишь подтверждением сказанного. Мы создаем и развиваем бренды, выводим на рынок потенциальные продукты, наращиваем и усиливаем экспертизу во всех направлениях работы, в том числе и в коммуникации со специалистами здравоохранения. Наши продуманные, системные и направленные действия приводят к тому, что все большее количество врачей, фармацевтов и потребителей узнают о наших продуктах, начинают их использовать. Они понимают и ценят их преимущества. В результате наши препараты становятся препаратами выбора для многих и многих, что находит свое отражение в цифрах продаж и динамике роста компании».

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ООО «Биннофарм Групп»