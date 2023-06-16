ПМЭФ-2023: Игорь Краснов призвал устранить дисбаланс между МВД и прокуратурой в отношении проверок бизнеса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на ПМЭФ-2023, что сегодня остается проблемой проведение полицией проверок предпринимателей без регистрации сообщений о преступлении.

«Как правило, такие проверки касаются соблюдения юридическими лицами земельного, санитарного, природоохранного законодательства и не относятся к числу основных задач по охране правопорядка»,— подчеркнул он, назвав такую ситуацию «явным диссонансом и дублированием полномочий».

«Почему инспектор Росприроднадзора обязан согласовать проверки с прокурором, а участковый — нет? Считаю, что у органов внутренних дел и без этого достаточно профильных задач в области противодействия преступности»,— отметил он..

Господин Краснов сообщил, что пришло время вернуться к рассмотрению предложения прокуратуры о наделении надзорного ведомства полномочиями по предварительной проверке обоснованности проведения проверок. Также генпрокурор отметил необходимость четко прописать в законе «Об оперативно-розыскной деятельности» понятие таких мероприятий, основания и процедуры. Он подчеркнул, что они не должны оставаться для бизнеса «тайной за семью печатями».

Андрей Кучеров

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