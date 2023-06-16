Директора Дворца молодежи в Октябрьском приговорили к шести годам колонии

Октябрьский городской суд приговорил по уголовному делу в отношении директора МБУ «Дворец молодежи» 44-летнюю Наталью Спирину к шести годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на пять лет. Она признана виновной в вымогательстве взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняемая с 2018 по 2021 годы получала от подчиненных взятки (более 740 тыс. руб.) за общее покровительство и попустительство по службе и регулярную выплату премий, а в случае отказа работников платить угрожала увольнениями. Кроме того, она фиктивно трудоустроила во дворец восьмерых человек и заполняла за них табели учета рабочего времени, хотя фактически они не работали. Им было необоснованно начислено более 1,1 млн руб., которые обвиняемая присвоила.

Преступные факты выявлены Управлением ФСБ по Башкирии. Обвиняемая не признала вину. Ее взяли под стражу в зале суда.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте