Глава Удмуртии: у нас не так круто с бюджетом, как в Москве, поэтому мы должны драться за рынок

Производитель нефтеперерабатывающего оборудования из Удмуртии по итогу выставки «Иннопром» в Узбекистане заключила контракт на поставку нефтепогружного оборудования на 40 млн руб. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В своем выступлении господин Бречалов рассказал о брендах, которые работают и развиваются в регионе. «У нас есть главный бренд — "Калашников". Я очень хорошо помню, как Герман Греф в самом начале моей работы сказал мне: "Ничего не выдумывай, у тебя бренд он по количеству упоминаний в мире сопоставим с названием государства Россия". И мы с "Калашниковым" уверенно смотрим в будущее»,— рассказал глава республики.

Однако, по словам Александра Бречалова, в регионе работает системный подход к продукции, которая производится на территории региона. В частности, речь идет о зонтичном бренде «СделановУдмуртии». Сейчас под данным логотипом работают более 100 компаний.

«Всегда говорю команде — у нас не так круто с бюджетом, как в Москве, поэтому мы должны драться за рынок, продавать. Главный продавец — это я, и я учу команду не просто продвигать, но и продавать товары "Сделано в Удмуртии" при любой возможности»,— сказал Александр Бречалов.