ПМЭФ-2023: Генпрокурор Краснов предложил согласовывать с прокурорами запрет хозяйственной деятельности для бизнеса

Генпрокуратура предложила Минэкономразвитию разработать законопроект на получение органами, осуществляющими контроль за бизнесом согласия прокурора на применение процедуры временного запрета хозяйственной деятельности (ст. 27.16 КоАП РФ). Об этом заявил на ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Я думаю предприниматели знают наизусть эту статью. За три последних года эта мера ответственности применялась к более чем пяти тысячам предпринимателей. Ее устанавливает должностное лицо, которое составляет протокол. И соответственно до рассмотрения судом длится этот запрет — вплоть до полугода. Это достаточный срок для потери бизнеса»,— сказал Игорь Краснов.

Глава надзорного ведомства подчеркнул, что эта процедура должна быть максимально прозрачной.

Андрей Кучеров

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