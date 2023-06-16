Украинский майор взволновал всю Волноваху

Вынесен заочный приговор командиру танкового батальона ВСУ Дмитрию Швецу. Верховный суд ДНР, опираясь на материалы следствия и прокуратуры, установил, что майор отдал подчиненным приказ открыть огонь по гражданской больнице. Врачи и пациенты разрушенного отделения реанимации, гинекологии и неврологии не пострадали, однако самому медучреждению был нанесен ущерб на 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Суд в Донецке заочно признал офицера Швеца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), а также ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба).

В ГВП «Ъ» рассказали, что, согласно материалам дела, в сентябре 2021 года Дмитрий Швец заключил десятилетний контракт с ВСУ, после чего его зачислили в списки личного состава войсковой части №А-0536 (53-я отдельная механизированная бригада), дислоцированной в Львовской области. Будучи в звании майора, он возглавил один из танковых батальонов, входящих в бригаду.

По данным следствия, в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года командование 53-й бригады приказало подчиненным уничтожать дома и гражданскую инфраструктуру, понимая, что удержать позиции в городе Волновахе (ДНР) невозможно.

Майор Швец приказал танкистам открыть огонь по Волновахской центральной районной больнице в переулке Матросова, 5, говорится в уголовном деле.

Экипаж на Т-64Б1В подъехал на расстояние около 30 м к корпусу №2 больницы, в котором располагались отделения реанимации, неврологии и гинекологии, а затем дважды выстрелил по нему из пушки осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм.

Жертв и пострадавших нет. Однако обстрел привел к прекращению работы трех отделений больницы и «ухудшению жизненных условий в виде исключения возможности оказания медицинской помощи гражданскому населению».

Больнице был причинен имущественный вред на 21 млн 582 тыс. 236 руб. 58 коп., из которых 10,4 млн руб. пришлось на разрушенное здание, а все остальное — на поврежденное медоборудование.

По приговору Верховного суда ДНР Дмитрий Швец должен провести 23 года в колонии строгого режима, но для этого его еще надо поймать.

Николай Сергеев