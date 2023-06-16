Суд начал рассмотрение иска о банкротстве курского застройщика «ЖБИ-3»

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск регионального управления Федеральной налоговой службы о банкротстве АО «Специализированный застройщик завод ЖБИ-3». Заявленная задолженность застройщика превышает 4,2 млн руб.

По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 15-е место в регионе по объемам строительства и возводит 1,28 тыс. кв. м жилья. В частности, строится дом по улице Веры Терещенко, 6 в Дмитриеве. В 2020 году компания сдала 20 тыс. кв. м жилья; в 2021 году не было введено ни одного квадратного метра.

По данным самой компании, она основана в 1958 году. С 2007 года предприятие активно застраивало Брянск, а также Шатуру и Волоколамск Московской области. В Железногорске компания вела комплексную застройку 13-го микрорайона общей площадью свыше 250 тыс. кв. м.

По данным Kartoteka.ru, АО «Специализированный застройщик завод ЖБИ-3» зарегистрировано в 2001 году в Железногорске Курской области, уставный капитал — 163 млн руб. Генеральный директор — Виктор Иванов. По итогам 2022 года выручка общества составила 302 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте