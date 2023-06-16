«Ситроникс Груп» займется развитием цифровой инфраструктуры на Ставрополье

Соглашение о развитии цифровой инфраструктуры в Ставропольском крае подписали в рамках ПМЭФ-2023 губернатор региона Владимир Владимиров и председатель совета директоров компании «Ситроникс Груп» Алексей Катков, сообщает пресс-служба правительства субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Согласно планам властей, в регионе будут внедряться комплексные решения, разработанные «Ситроникс Груп». Так, будет создана система сбора и передачи информации с объектов энергетической инфраструктуры для учета ресурсов. Кроме того, возможно внедрение систем наружного освещения, введение интеллектуальной транспортной системы.

«Ставрополье активно участвует во всех проектах цифровой трансформации. Успешно внедряем в наши города такие инициативы, как «Умный город», «Безопасный город». Мы заинтересованы в развитии технологий искусственного интеллекта и в других сферах — ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности, дорожной инфраструктуре. Нам нужны отечественные цифровые сервисы», — цитирует пресс-служба правительства комментарий Владимира Владимирова.

Анастасия Назарова