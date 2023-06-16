Россельхозбанк профинансирует создание тепличного комплекса «Ольгинский» в Ростовской области

Председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор ТК «Ольгинский» Алексей Ли в ходе ПМЭФ-2023 подписали соглашение о запуске финансирования строительства в Аксайском районе тепличного комплекса по выращиванию огурцов, сообщает пресс-служба РСХБ. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 21 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РСХБ Фото: Пресс-служба РСХБ

Тепличный комплекс (ТК) «Ольгинский» площадью 33 га будет расположен в станице Ольгинской Ростовской области, ввод производственного объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2025 года. Объем производства тепличного комплекса составит 43 тыс. т огурцов ежегодно, проект позволит создать 600 новых рабочих мест. «Ольгинский» – один из крупнейших тепличных проектов РСХБ в Ростовской области.

По словам Бориса Листова, Россельхозбанк в Ростовской области профинансировал 73 инвестпроекта, 63 из них – в АПК, при этом 51 объект уже введен в эксплуатацию.

«В настоящее время Ростовская область является одним из ведущих регионов России по сельхозпроизводству и лидером по объемам агроэкспорта, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. Строительство тепличного комплекса «Ольгинский» должно стать важным этапом в реализации этого потенциала. Со своей стороны Россельхозбанк окажет проекту комплексную банковскую и экспертную поддержку», – отметил господин Листов.

Анна Перова, Краснодар