Замгендиректора по коммерции и логистике ОТЭКО стал Сергей Стародубцев

На должность заместителя генерального директора по коммерции и логистике АО «ОТЭКО» назначен Сергей Стародубцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОТЭКО Фото: пресс-служба ОТЭКО

На новом посту Сергей Стародубцев будет укреплять взаимодействие с ключевыми клиентами и партнерами, выстраивать эффективные логистические цепочки, а также формировать стратегию продаж.

Сергей Стародубцев окончил Московский государственный педагогический университет, имеет степень МВА университета Нортумбрия. Его стаж работы составляет 30 лет. Занимал руководящие позиции в компаниях Coca-Cola, SunInterbrew, EFES Breweries, «Северсталь». До перехода в ОТЭКО был вице-президентом по развитию бизнеса — председателем совета директоров в финской логистической компании SLP.

ОТЭКО — один из крупнейших частных инвесторов в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Компания построила и эксплуатирует в порту Тамань экспортный кластер, включающий портовую, энерго- и железнодорожную инфраструктуру. В составе кластера ОТЭКО действуют два морских терминала — Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) и Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ). В компании работает около 10 тыс. сотрудников, из них более 90% — жители Кубани.

ОТЭКО является одним из крупнейших налогоплательщиков в Краснодарском крае.

Татьяна Ручкина

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