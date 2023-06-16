Цементный завод в Саратовской области расширит производство

Встреча делегации из Саратовской области с руководством компании «Цементум» произошла на Петербургском экономическом форуме. Запланировано расширение производства в Вольске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодня производственные мощности предприятия полностью загружены. Спрос на цемент остается высоким. К заводу для уточнения возможности поставок обращались организации из Саратовской, Нижегородской, Самарской областей и республики Мордовия. В связи с этим решено расширить производство.

До 2025 года запланировали ввести мощности для выпуска сухих строительных смесей — объем инвестиций составит около 500 млн руб. К 2027-му хотят возвести производство железобетонных изделий — 450 млн руб. Предприятие также модернизирует помольное оборудование, что позволит увеличить выпуск цемента до 300 тыс. тонн в год.

Дарья Васенина