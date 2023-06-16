ЗакС Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с НИУ ВШЭ

Законодательное собрание Петербурга подписало соглашение о сотрудничестве с НИУ «Высшая школа экономики». Мероприятие прошло в рамках проведения ПМЭФ-2023.

На церемонии присутствовали председатель ЗакСа Александр Бельский и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Господин Бельский назвал соглашение «шагом к открытости парламента». «Важно, что к нам будет приходить молодёжь. На нашей площадке ребята смогут на практике приобрести дополнительные знания, познакомиться с работой парламента, посмотреть, как работают органы власти»,— добавил он.

Как рассказал ректор университета Никита Анисимов, в рамках сотрудничества около восьми тысяч студентов смогут пройти практику на площадке ЗакСа и получат возможность устроиться на госслужбу.

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