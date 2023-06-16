Дети из ДНР приехали на отдых в загородный лагерь Нижнего Тагила

Дети из Макеевки (Донецкая народная республика) приехали в загородный лагерь «Звездный» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всего приехало 12 детей в возрасте от 11 до 15 лет. В Нижнем Тагиле они пробудут до 25 числа. За это время посетят ФОК «Президентский», Нижнетагильский цирк, парк на «Лагуне-2» и проведут водную прогулку по городскому пруду.

«Мы постараемся сделать пребывание детей максимально комфортным и приятным, познакомим их с нашими достопримечательностями. Ребята отдыхают, им нравится. Все идет хорошо, и я рад, что сверстники из наших городов нашли общий язык и уже сдружились»,— сказал глава города Владислав Пинаев.

По данным администрации города, в этом году гостей из Макеевки примут в 15 оздоровительных учреждениях Свердловской области. Всего за лето на Урале отдохнут 1,5 тысячи детей из ДНР.

В мае прошлого года стало известно, что Свердловская область взяла шефство и поможет в восстановлении Макеевки в Донецкой народной республике. Программа по восстановлению города разработана до 2025 года. В июне 2022 года было подписано соглашения о сотрудничестве между администрацией Макеевки и правительством Свердловской области. Его подписали губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров во время поездки господина Куйвашева в ДНР.

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