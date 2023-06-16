На выходных в Петербурге похолодает из-за антициклона с Балтики

Жара, установившаяся в Санкт-Петербурге и Ленобласти с начала недели, спадет к выходным 17-18 июня после прихода в регион антициклона с Балтийского моря. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«В выходные дни над Ленинградской областью установится свежий северо-восточный ветер, который собьет жару в нашем регионе. Но уже в начале следующей недели новый антициклон снова прогреется и опять будет жарко»,— написал специалист.

Синоптик отметил, что в городе и области уже наступил купальный сезон, однако из-за холодного северо-восточного ветра купаться в акватории Финского залива в выходные может быть холодно.

Напомним, прошедшие три дня температура воздуха в Санкт-Петербурге достигала и превышала +25 градусов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте