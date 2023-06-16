Адыгея заключила соглашение о расширении гофропроизводства

В Адыгее будут расширять гофропроизводство «Картонтара-2». Соответствующее соглашение подписано с ООО «СФТ Пакеджинг», сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. Он и председатель совета директоров SFT Group Анатолий Штейнберг поставили подписи в договоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

Сейчас в Майкопе действует предприятие «Картонтара». В 2024 году планируется запустить вторую очередь гофропроизводства. Там будет создано около 120 рабочих мест.

Также на территории промпарка «Энем» планируется построить еще один завод по производству гофроупаковки. В результате реализации этих двух проектов Адыгея станет крупнейшим производителем упаковочной продукции на юге России.

«В республике известна хорошая репутация ООО “Картонтара” как социально ответственного бизнеса. Нам важно, что инвестор не только вкладывает средства в модернизацию действующих производств, но и собирается строить новые предприятия, создавать рабочие места»,— отметил Мурат Кумпилов.

Татьяна Ручкина

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