В Москве суд перевел под домашний арест адвоката Улюкаева Квеидзе

В Москве второй кассационный суд общей юрисдикции перевел из СИЗО под домашний арест адвоката бывшего главы Минэкономики России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе. Юриста обвиняют в мошенничестве с деньгами своих подзащитных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Суд кассационной инстанции постановил отменить постановление в отношении Дареджан Квеидзе, изменить меру пресечения обвиняемой Квеидзе с заключения под стражу на домашний арест с установлением запретов»,— сообщили РАПСИ в пресс-службе судебной инстанции.

По версии следствия, Дареджан Квеидзе получила 42 млн руб. от семьи одного из подследственных, которых она защищала, для передачи их «в качестве взятки для освобождения от уголовной ответственности» в Хамовнический районный суд Москвы. Адвокат, как отмечают в СКР, убеждала семью клиента, что суд должен вынести мягкое наказание обвиняемому. Но в итоге этого не произошло. По данным СКР, реальных связей в Хамовническом суде у адвоката не было и помогать своему подзащитному она в реальности даже не собиралась. Возвращать деньги семье подзащитного Дареджан Квеидзе отказалась.

По информации «Ленты.ру», Дареджан Квеидзе пыталась помочь смягчить приговор учредителю девелоперской компании «Мануфактура-Юг» Игорю Строганову. Силовики считают, что адвокат действовала не одна, а совместно со своим коллегой Андреем Фоломейкиным. Он также является фигурантом уголовного дела и находится под стражей.

Расследование уголовного дела в отношении Дареджан Квеидзе и Андрея Фоломейкина уже завершено, рассматривать его будет Одинцовский городской суд Подмосковья.

Александр Кислов