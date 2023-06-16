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Опасный артиллерийский снаряд обнаружил житель Удмуртии в своем огороде

Житель деревни Кварса в Воткинском районе Удмуртии обнаружил в своем огороде артиллерийский снаряд. Нашел боеприпас он во время хозяйственных работ. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике, прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 85-мм артиллерийский снаряд со взрывателем.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Боеприпас представлял опасность. С соблюдением всех необходимых мер безопасности его вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

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