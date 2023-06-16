В Краснодаре «лжетеррориста» приговорили к трем годам колонии

Прикубанский районный суд города Краснодара признал 31-летнего Игоря Попова виновным по ч. 2 ст. 297 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и приговорил мужчину к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как следует из приговора, подсудимый 17 апреля 2023 года позвонил по номеру 112 и сообщил диспетчеру, что он готовится взорвать помещение магазина «Корзинка» в Краснодаре. Прибывшие на место полицейские взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Самого Попова правоохранители нашли в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил суд вынести приговор без проведения судебного разбирательства, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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