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К 2025 году под Краснодаром построят логоцентр для технологичного хранения товаров

К 2025 году в хуторе Октябрьском появится логистический центр для технологичного хранения товаров. В его строительство инвестируют 1,5 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Строительством логоцентра займется ООО «Подрядчик». Соглашение с ним было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. В объект будет входить два здания, общая площадь которых составит 40,8 тыс. кв. м.

«Логистические центры — мощный инструмент в оптимизации транспортных процессов. В Краснодаре они уже доказали свою эффективность. В нынешних условиях такие центры помогают нашему бизнесу сократить затраты на транспортировку и улучшить качество обслуживания клиентов»,— отметил Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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