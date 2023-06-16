Спецтехнику для горнодобывающей промышленности начнет производить предприятие «Ижнефтемаш» в Удмуртии

Предприятие «Ижнефтемаш» в столице Удмуртии начнет производить специальную технику для горнодобывающей промышленности. Соответствующий инвестпроект реализуют в рамках соглашения правительства региона с группой компаний «Римера». Документ был подписан 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, планируется, что в рамках инвестиционного проекта предприятие к 2026 году освоит производство более 15 типов спецтехники для подземной горной добычи полезных ископаемых. Предприятие будет самостоятельно изготавливать до 80% узлов и агрегатов новой линейки оборудования.

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, запуск производства позволит создать более 150 рабочих мест. «Освоение нового вида спецтехники для горнодобывающей промышленности позволит не только диверсифицировать продуктовую линейку "Ижнефтемаша", но и поддержит устойчивое развитие горнорудной отрасли, важнейшей сферы экономики России»,— рассказал господин Бречалов.

Генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий подчеркнул, что накопленный опыт предприятия позволить эффективно использовать компетенции в сегменте оборудования для горнорудной промышленности, перед которой сейчас очень остро стоит задача импортозамещения.