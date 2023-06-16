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Завершено расследование дела о покушении на сбыт 2,5 кг наркотиков в Нижнем Новгороде

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в отношении 21-летнего нижегородца, у которого было изъято 2,5 кг мефедрона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2022 года через интернет договорился неустановленным лицом о своем участии в схеме сбыта наркотиков. В марте он получил крупную партию мефедрона, которую должен был расфасовать на разовые дозы и разложить по тайникам-закладкам.

Мужчину задержали в марте 2023 года на улице Богдановича при участии бойцов спецназа. Уголовное дело об обороте наркотиков в особо крупном размере направлено на рассмотрение в Нижегородский райсуд.

Анастасия Еремина

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