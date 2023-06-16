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В Оренбургской области назначен новый руководитель регионального управления Роспотребнадзора

На должность руководителя управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, главного государственного санитарного врача по региону назначена Марина Миронова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Марина Миронова является кандидатом медицинских наук. Она работает в санитарно-эпидемиологической службе региона с 2003 года. За 20 лет госпожа Миронова трудилась на разных должностях – от врача-интерна Центра госсанэпиднадзора в Оренбурге до начальника отдела надзора по гигиене питания регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее управление Роспотребнадзора по Оренбуржью 18 лет возглавляла Наталья Вяльцина. Она покинула должность в мае из-за перехода на другую работу.

Ани Айвазян

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