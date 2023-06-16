Koenigsegg обновил собственный рекорд по разгону до 400 км/ч

Компания Koenigsegg улучшила собственный рекорд по разгону с места до 400 км/ч и последующей остановке, сообщает шведский автопроизводитель.

На аэродроме в шведском городе Эребру гонщик-испытатель Koenigsegg Маркус Лундх за рулем гиперкара Koenigsegg Regera за 20,68 секунды смог разогнаться до 400 км/ч и еще за 8,13 секунды полностью остановиться. Полностью упражнение 0-400-0 км/ч заняло 28,81 секунды.

Новое достижение превзошло прежний рекорд 2019 года, когда аналогичный Koenigsegg Regera проехал 0-400-0 км/ч за 31,49 секунды. Улучшить результат удалось за счет более эффективных шин Michelin Pilot Sport Cup 2 R и более подходящей для подобных заездов трассы.

Напомним, Koenigsegg Regera с гибридным 1500-сильным двигателем выпущен тиражом в 80 экземпляров и является одним из самых быстрых дорожных автомобилей в мире.

Максим Вершинин

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