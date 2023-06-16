Лето в городе

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие опции благоустройства включают в себя проекты премиальных жилых комплексов в Москве.

Отдых в благоустроенном дворе жилого комплекса в городе становится летом альтернативой загородным поездкам. Почти три четверти столичных жителей, согласно данным недавнего исследования компании «СберСтрахование», намерены провести свое лето в Москве.

Пикники и прогулки по зеленым аллеям вдоль цветущих растений можно организовать в двух шагах от дома. Девелоперы, осознанно формирующие городскую среду, в своих проектах продумывают сценарии семейного досуга будущих жильцов и создают в новых домах инфраструктуру для самой насыщенной жизни, но не в каждом ЖК.

Из 59 представленных на первичном рынке премиальных жилых комплексов лишь в трех предусмотрены зоны для барбекю, еще в пяти есть только оборудованные места для пикника, подсчитали аналитики компаний «АЕОН Девелопмент» и «Метриум». Как правило, такие пространства расположены во внутренних дворах, и только в одном проекте — на эксплуатируемой кровле на высоте около 180 м.

Вместе с тем представление о комфорте премиального уровня значительно трансформировалось, отмечают эксперты. Большинство покупателей в высокобюджетном сегменте сегодня предъявляют довольно высокие требования к такому жилью.

Но все же пространства для пикника и барбекю-выходят за рамки базового набора опций благоустройства в жилых проектах и являются роскошью для многих девелоперов. Ведь под общественные зоны нужна обширная придомовая площадь, которой располагают далеко не все ЖК.

По данным брокеров, парки и иные зеленые зоны созданы или запланированы только в 38% проектов на рынке первичного премиального жилья Москвы, и лишь в 29% из них площадь озеленения составляет не менее 1 га.