ГК «Самолет»: цифровизация позволила увеличить производительность труда на 60%

«Самолет» сумел увеличить производительность труда на 60% за два года, рассказал управляющий партнер группы компаний Андрей Иваненко на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2023. По его словам, этот показатель был достигнут, в том числе, благодаря проекту по мониторингу процесса строительства с использованием искусственного интеллекта.

«Мы очень четко понимаем, что такое производительность труда. Мы знаем до точного часа, сколько времени человек находился на площадке. Мы не используем smart-часы — не сработало, пытались вводить распознавание лиц, проверили множество вариантов. Сейчас все наши 30 площадок ограждены периметром, есть система QR-кодов. Мы делим оплату на количество посещений, мы знаем, какова производительность одного рабочего на площадке в месяц»,— рассказал господин Иваненко.

По его словам, если в 2021 году производительность труда в «Самолете» составляла около 250 тыс. руб. на человека в месяц, то к 2023 году компания вышла на отметку в 550 тыс. руб. При этом, под данным Росстата, средняя производительность труда в России составляет 346 тыс. руб. на человека в месяц.

Цифровизация группы «Самолет» стартовала в 2019 году. За это время девелоперская компания внедрила более 60 проектов в рамках трех глобальных платформ. На 2021-2025 годы планируемые инвестиции в цифровизацию составляют около 8 млрд руб.

ГК «Самолет» — один из крупных в стране девелоперов жилья с объемом текущего строительства в 3 млн кв. м (по данным «Наш.Дом.РФ»). В 2022 году выручка девелопера выросла на 49%, до 194,9 млрд руб., чистая прибыль — на 57%, до 22,2 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ», производительность труда в России в абсолютных значениях в 5 раз ниже, чем аналогичный показатель в США и в 3 раза ниже — чем в Германии. При этом темпы роста в РФ выше: в 2008-2021 годах российская производительность труда росла в среднем на 1,6% ежегодно, а в 2017-2019 годах — на 2,8%. В США средний показатель тогда же составлял 1,4% и 1,3% соответственно, в Германии – 0,2% и -0,1%.