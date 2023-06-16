ВС Башкирии оставил без удовлетворения жалобу экс-полицейских, осужденных за изнасилование

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Кировского райсуда Уфы, который взыскал с экс-начальника отдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиева компенсацию морального вреда в 2 млн руб. в пользу экс-сотрудницы отдела дознания Гульназ Фатхлисламовой.

В июне 2021 года они совместно с экс-начальником отдела по вопросам миграции Уфимского района Павлом Яромчуком были признаны виновными в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Суд приговорил Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к семи годам лишения свободы, Павла Яромчука — к пяти годам шести месяцам колонии общего режима. В январе прошлого года Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Вину из обвиняемых никто не признал.

Параллельно потерпевшая подала гражданский иск о взыскании с подсудимых компенсации морального вреда в размере 100 млн руб. В октябре прошлого года Кировский райсуд Уфы обязал их выплатить истцу суммарно около 3 млн руб. Эдуард Матвеев и Салават Галиев с решением суда не согласились. Жалобу Павла Яромчука ВС Башкирии возвратил как несоответствующую требованиям.

Венера Хисамова

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