Сбер увеличит портфель ответственного финансирования в этом году на 30%

Сбер планирует увеличить портфель ответственного финансирования в 2023 году до 1,7 трлн руб. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин сообщил на полях ПМЭФ

«Наш портфель ответственного финансирования, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн рублей, – рассказал он. – В планах увеличить его за этот год на 30%, до 1,7 трлн рублей». По его словам, «рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые».

Рынок устойчивого финансирования в России адаптировался к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года демонстрирует медленный рост, отметил Александр Ведяхин: «По прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 млрд руб. после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 млрд рублей».

В том числе в 2022 году бизнес на Юге и Северном Кавказе демонстрировал рост ESG-инвестиций. Особенно активно - в Ставропольском крае, Ростовской области и Северной Осетии-Алании. Суммарный портфель ответственного финансирования Сбера на Юге и Северном Кавказе приблизился к 28 млрд рублей.

Фото: Антон Курашенко

Ирина Ткаченко, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Мы сохраняем курс развития как социально ответственной компании и заинтересованы в повышении вовлеченности в ESG-повестку со стороны всех партнёров и клиентов. По итогам прошлого года портфель ответственного финансирования Юго-Западного банка уже составил 27,8 млрд рублей. Отмечу, что в 2023 году мы продолжаем работу по развитию инфраструктуры и внедрению инструментов, обеспечивающих более высокие темпы включения бизнеса в ESG-трансформацию. По оценкам Сбера, в этом году рынок ответственного финансирования бизнес-проектов на Юге России и в СКФО и при нашей поддержке вырастет ещё на 30%. В первую очередь, - в недвижимости, АПК, промышленности, энергетике, торговле и туризме».

Также перед Сбером стоит задача достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году. Для этого банк снижает потребление бумаги, офисной техники, пластика, электроэнергии и воды, переходит на возобновляемые источники энергии и электромобили, сортирует отходы. В 2022 году Сбер сэкономил 180 млн рублей на электричестве с помощью искусственного интеллекта: он рассчитал, когда, где и насколько можно сократить потребление. Это помогло не только снизить издержки, но и сократить вредное воздействие на окружающую среду. Кроме того, в прошлом году Сбер начал переходить на зелёную электроэнергию — всего он использовал 71 млн кВтч из экологически чистых источников. Они обеспечили 7% энергопотребления банка, а 27 офисов Сбера уже полностью перешли на возобновляемые источники. Также компания сэкономила 227 млн листов А4 за счёт отказа от бумажного документооборота, что помогло спасти от вырубки 19 000 деревьев.

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