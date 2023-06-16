«Деметра-Холдинг» планирует развивать железнодорожную инфраструктуру на Тамани

На подходе к порту Тамань будет построена железнодорожная инфраструктура пропускной способностью 14 млн т зерна и продукции агропромышленного комплекса в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Меморандум о стратегическом партнерстве в ходе ПМЭФ-2023 подписали руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин и гендиректор ООО «УК Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

Новая железнодорожная инфраструктура позволит доставлять зерно и растительные масла из центральных регионов России, а также нарастить ежегодную мощность перевалки зернового терминального комплекса «Тамань». Развитие транспортной инфраструктуры в районе порта Тамань будет способствовать росту цен на российское зерно и другую продукцию на мировом рынке, говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Кроме того, создание железнодорожных путей разгрузит местные автомобильные дороги, особенно в районе Крымского моста.

Анна Перова, Краснодар