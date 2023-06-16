Фестиваль «Музыка Свободы» под Екатеринбургом отменен

Фестиваль «Музыка Свободы», который должен был состояться с 28 по 30 июля под Екатеринбургом, отменен. Следующий состоится в июле 2024 года. Об этом сообщили организаторы фестиваля на странице в сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы до последнего рубились за него, придумывали разные выходы из сложившихся ситуаций и надеялись оправдать ожидания. Много работы проделано впустую, решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент времени»,— говорится в сообщении. Зрителям предложили обменять билеты на другие концерты, сохранить их на следующий год или вернуть за них деньги.

23 июня в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночьмузыки»). Его хедлайнерами станут музыкальная группа IOWA и певица Тося Чайкина. Помимо них на площадке МОТИВ stage выступят Олеся Травулька, О! Марго, неаринаменя, Маша Мария, КАТЯ РИКЕДА, МЫСЛИМИМА, MATTEW, Вика Радисева, Brevis brass band, Другой Оркестр. В 2022 году на 100 сценах в Екатеринбурге выступили почти 3 тыс. музыкантов, мероприятие впервые посетили больше 300 тыс. гостей.

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