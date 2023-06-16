В Новороссийске построят продовольственный логокомплекс за 4,2 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-губернатор Кубани и представитель ООО «ОРЦ Новороссийск-2» подписали соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в Новороссийске. Объем инвестиций оценивается в 4,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Задача комплекса — хранение продуктов питания с последующей комплектацией и отправкой потребителям. Благодаря реализации проекта планируется создать более 500 новых рабочих мест. После ввода в эксплуатацию объект сдадут в аренду крупным розничным торговым сетям.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОРЦ Новороссийск-2» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Директором является Константин Томенко. Бенефициаром выступает Алексей Прокопенко. Чистый убыток в 2022 году составляет 1,7 млн руб.

Олег Исаев

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