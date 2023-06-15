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Коммерсантъ FM
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«Старая тема разгорается свежим интересом»

Александр Леви — о противостоянии платформ Android и iOS

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как часто пользователи переходят на смартфоны с другой операционной системой.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Противостояние платформ Android и iOS в 2023 году трудно принимать как что-то злободневное и в принципе состоятельное. Есть ощущение, что вендоры сфокусировались на себе, разбрелись по собственным долям рынкам и, если встречается хоть сколь заметное противостояние, то в круге Android-производителей или же в беседе пользователей, когда прочие темы уже исчерпаны.

Топлива на тлеющие угли подкинула компания Consumer Intelligence Research Partners, которая несколько недель назад опубликовала результаты исследования о лояльности пользователей. И по этим данным получилось, что среди покупателей iPhone за последний год 14% оказались бывшими пользователями Android-устройств.

Информация, безусловно, любопытная, но ограниченная. Ведь тут же захотелось узнать — а что в противоположном лагере? Оказывается, и такие данные у Consumer Intelligence Research Partners тоже есть, только компания не спешила ими делиться. Не исключаю, это был популярный в социальных сетях так называемый прогрев.

Теперь же исследователи обнародовали недостающую часть пазла, и старая тема на новом топливе и дополнительном кислороде разгорается свежим интересом. За тот же период в один год среди покупателей смартфонов на Android-платформе оказалось 4% бывших владельцев «яблочных» устройств.

В своем исследовании специалисты учитывали не только «мигрирующих» пользователей, но и прочие их категории: тех, кто остался с гаджетом на прежней операционной системе, тех, кто впервые приобрел смартфон, или тех, кто владел неким третьим вариантом мобильной платформы.

В итоге, лояльность обоих лагерей очень высокая — свыше 90%. Сейчас это соотношение примерно 91% к 94% в пользу купертиновцев. При сохранении темпов iOS неизбежно «отъест» у Android всю аудиторию, а повлиять на эти темпы довольно сложно по причине человеческой лени и психологического дискомфорта.

Переход на новую платформу воспринимается не иначе как стресс. Причины для того, чтобы себя погрузить в этот стресс, должны быть весомыми.

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