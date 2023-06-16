Челябинская область заняла 11 место в нацрейтинге инвестклимата

Две позиции потеряла Челябинская область в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Южный Урал занял 11 место после девятого в 2022 году. Итоги очередного рейтинга презентовали на Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ).

Вместе с Челябинской областью на 11 месте находится Белгородская область. Лидеры рейтинга за год не изменились. Это Москва и Татарстан. На третье место к Московской области добавились Нижегородская и Тюменская. Следующую строчку занимают Башкортостан, Тульская и Сахалинская области. Замыкают первую пятерку Новгородская область и Краснодарский край. Всего в топ-15 списка вошли 38 регионов.

По данным АСИ, национальны рейтинг инвестклимата оценивает усилия властей регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Итоговая оценка субъекта формируется по четырем направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «поддержка малого и среднего предпринимательства».

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