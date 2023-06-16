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Коммерсантъ FM
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«На первом месте — китайский кроссовер Voyah Free»

Дмитрий Гронский — о самых популярных электромобилях в России

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какими моделями чаще всего интересуются россияне.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты портала «Авто.ру» и специалисты дептранса Москвы оценили рынок электромобилей в городе и в стране, опираясь не столько на количество продаж, сколько на количество просмотров объявлений о продаже машин на батарейках. Показатель тот еще, скажу я вам.

Помню, как какое-то количество лет назад в конкурсе зрительских симпатий на звание «Автомобиль года» у нас в стране лидировал Bugatti Veyron. Чтобы заработать на него, среднестатистическому россиянину нужно было бы трудиться больше 100 лет и ничего при этом не есть. Так что, голосовали не рублем, а сердцем. И тем не менее посмотрим, чем у нас интересуются.

На первом месте — китайский кроссовер Voyah Free, вне всяких сомнений, автомобиль, заслуживающий внимания, даже несмотря на свою дороговизну.

На втором месте — Tesla Model Y, что тоже неудивительно: недавно это изделие компании Илона Маска стало самым продаваемым автомобилем в мире. Заметьте, не электромобилем, а именно автомобилем, обогнав традиционный многолетний бестселлер Toyota Corolla.

На третьем и четвертом местах — Volkswagen ID.4 и ID.6, соответственно, и замыкает пятерку лидеров, барабанная дробь, отечественный «Москвич 3e». Куда же без него, если к рейтингу причастен дептранс.

Среди электромобилей с пробегом пользователи «Авто.ру» больше всего интересуются одним из первенцев подобного рода транспорта — Nissan Leaf. На втором и третьем местах топа располагаются Tesla Model 3 и Model X. Четвертое место занимает китайский Zeekr 001, пятое — Volkswagen ID.4.

И напоследок еще несколько цифр: очевидно, что тех из нас, кто интересуется покупкой электромобиля, должна волновать и зарядная инфраструктура для них. Сейчас в Москве 210 муниципальных электрических зарядных станций, из них 30 появились только в 2023 году. Много это или мало, судите сами. Зарядить на них свой электромобиль пока что можно совершенно бесплатно.

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