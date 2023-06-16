Небольшое похолодание и ветреная погода ожидается в Удмуртии в эти выходные

В Удмуртии в эти выходные установится ветреная погода без осадков, а температура воздуха начнет понижаться. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, в ночь на 17 июня столбик термометра окажется на уровне +6..+11°С, а днем поднимется до +17..+22°С. В воскресенье, 18 июня, температура воздуха будет на уровне +2..+7°С, а местами возможны слабые почвенные заморозки. Днем не окажется тепле +12..+17°С.

В понедельник, 19 июня, ночью столбик термометра опустится до +1..+6°С, местами отметятся заморозки. Днем температура воздуха составит +11..+6°С. Осадки маловероятны.