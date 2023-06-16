Экс-глава Ревды Михаил Матафонов скончался на 65-м году жизни

Бывший глава городского округа Ревда (Свердловская область) Михаил Матафонов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили на сайте администрации Екатеринбурга.

«Глава Екатеринбурга, администрация города Екатеринбурга, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы выражают соболезнования родным и близким Михаила Матафонова в связи с его кончиной»,— сказано в сообщении.

Михаил Матафонов работал заместителем директора Департамента труда и социальных вопросов министерства экономики и труда Свердловской области. С 2007 года возглавлял Комитет промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга.

В августе 2012 года был избран главой Администрации городского округа Ревда. Сменил на этом посту Геннадия Шалагина, который ушел в отставку по собственному желанию, объяснив это тем, что считает невозможным занимать пост после исключения из «Единой России» за нарушение партийной дисциплины. Михаил Матафонов был главой Ревды до 2017 года. Затем еще год проработал главой комитета по промышленной политике администрации Екатеринбурга. В 2019 году этот пост занял начальник управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю Уралвагонзавода Александр Воронин.

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