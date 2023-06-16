Санкт-Петербург занял шестое место в национальном инвестиционном рейтинге АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявила итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Санкт-Петербург занял в нем в шестое место, сохранив позиции прошлого года.

Петербург разделил строчку с Чеченской Республикой, которая в прошлом году занимала 13 место. В этом году 13 место заняла Ленинградская область, опустившись на четыре позиции. Первое место уже пятый год подряд занимает Москва, второе — Республика Татарстан, на третьем — Московская, Нижегородская и Тюменская области. Первую десятку закрыла Республика Карелия, в прошлом году субъект занимал 14 место.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что инвестиционная активность регионов за этот год «значительно увеличилась». «Первые два региона впервые превысили порог 300 баллов, всего улучшили свой рейтинг — 60 регионов. Из 67 показателей, по которым происходит расчет рейтинга, по 49 мы фиксируем увеличение абсолютных значений. Третий год подряд продолжается тренд роста удовлетворенности инфраструктурой — дорогами, связью — со стороны предпринимателей»,— рассказала она.

Надежда Ярмула

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