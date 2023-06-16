Специальная пожарно-спасательная часть №23 по охране Балаковской АЭС отметила 40 лет со дня создания

Специальная пожарно-спасательная часть №23 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», осуществляющая охрану Балаковской АЭС, отпраздновала 40 лет со дня создания. Ни одного случая возгорания за всю историю эксплуатации Балаковской АЭС — лучший подарок к юбилею и показатель эффективности работы.

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Все эти годы атомная станция находится под надежной защитой пожарной части, а ее личный состав добросовестно и профессионально несет службу на одном из самых значимых промышленных объектов Саратовской области.

Сегодня СПСЧ №23 насчитывает более 100 человек личного состава. Непосредственно на территории АЭС ежедневно работает инспекторский состав группы профилактики пожаров.

Кроме ежедневных задач по пожарной безопасности станции, личный состав СПСЧ №23 постоянно отрабатывает свое мастерство на учениях. Каждый год у спасателей проходит не менее 8 тренировок с персоналом Балаковской АЭС и около 160 пожарно-тактических занятий.

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Практические учения являются важнейшим элементом безопасности российских АЭС, это часть культуры безопасного производства, которая практикуется на всех атомных станциях страны и является гарантией их бесперебойной работы и безопасности.

Пропаганда противопожарного поведения является важной составляющей деятельности СПСЧ №23. Инспекторы пожарной части на регулярной основе проводят интересные уроки с викторинами для учеников балаковских школ, в доступной игровой форме доносят детям основы безопасности. В текущем году было заключено соглашение о сотрудничестве с гимназией №2. Для учеников 5-11 классов будут проводиться уроки пожарной безопасности. В рамках соглашения школьники получат знания по безопасности жизнедеятельности, оказанию первой помощи, посетят пожарную часть и примут участие в пожарно-спасательных учениях.

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СПСЧ №23 устраивают познавательные экскурсии для всех детских коллективов города. Организованным группам демонстрируют пожарную технику, сбор и выезд личного состава по тревоге, тушение пеной и подъем по штурмовой лестнице учебной башни. Экскурсии всегда оставляют массу положительных впечатлений у подрастающего поколения.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе со школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.