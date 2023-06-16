В Кургане в день фестиваля выпускников запретят продавать алкоголь

В Кургане в связи с проведением общегородского фестиваля для выпускников школ 23 июня запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с 8 до 23 часов, сообщают в мэрии.

Под запретом будет продажа алкогольной продукции в магазинах, на вынос в кафе и ресторанах, а также на праздничных площадках. Контролировать исполнение постановления будет департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города.

Фестиваль выпускников «Прекрасное далеко» проводится в Кургане второй год подряд. Для гостей мероприятия запланированы концертно-развлекательная программа и интерактивные площадки.

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