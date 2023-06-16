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Коммерсантъ FM
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Депутаты Госдумы предложили отменить 25 статей КоАПа

Депутаты Госдумы предложили упразднить 25 статей Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП). Таким образом они намерены «снизить административное давление на граждан и субъекты предпринимательской деятельности». Соответствующий законопроект направлен для получения официального отзыва правительства, сообщил «Ведомостям» лидер фракции «Новые люди» в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев.

Издание отмечает, что основной блок поправок связан с отменой «дублирующих» норм кодекса, по которым можно штрафовать предпринимателей. Также депутаты предлагают отменить сразу несколько статей, касающихся трудовых отношений. Депутаты обратили внимание и на устаревшие нормы кодекса, в частности ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАП. Они предполагают штрафы за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Приоритетной депутаты считают отмену принятой в 2020 году ст. 20.6.1 КоАПа (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). «Во время ковида по ней привлекли огромное количество ИП и юрлиц. Чаще наказывали за отсутствие маски у сотрудников: кассиров, продавцов в магазинах. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей: их размер для ИП от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.», — объяснил Алексей Нечаев.

В пояснительных материалах к законопроекту указывается, что за период действия коронавирусных ограничений по ст. 20.6.1 КоАПа было привлечено к ответственности свыше 1 млн индивидуальных предпринимателей и компаний. О снятии связанных с COVID-19 ограничений Роспотребнадзор сообщил летом 2022 года. «Ковид прошел, а удобная формулировка "повышенная готовность" в КоАПе осталась»,— обратил внимание господин Нечаев.

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях был принят Госдумой 20 декабря 2001 года и впоследствии неоднократно менялся. Разработка нового КоАП идет уже несколько лет. Минюст представлял несколько проектов. Однако многие из положений были подвергнуты критике. В январе 2023 года ведомство заявило, что продолжает работу над новыми кодексами. Этим занимается межведомственная рабочая группа с участием представителей более 100 государственных органов и организаций.

Милена Костерева

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