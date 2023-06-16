Крупнейшая энергокомпания Тюменского макрорегиона получила заявки на стажировку от десятков студентов

«Россети Тюмень» завершили ежегодный профориентационный проект «День компании». В течение трех месяцев мероприятия энергетиков прошли в 14 профильных учебных заведениях Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.



О возможностях работы в системообразующей электросетевой компании узнали более 600 студентов. 70 из них в результате подали заявки на трудоустройство и прохождение стажировки.

Традиционно партнерами проекта стали Тюменский индустриальный, Сургутский и Нижневартовский государственные университеты. В качестве спикеров выступили 6 директоров и главных инженеров филиалов и территориальных производственных отделений «Россети Тюмень», расположенных на территории от Нового Уренгоя на севере до Ишима на юге Тюменской области.

Эксперты рассказали учащимся о программе стажировок и стипендиях, предусмотренных в «Россети Тюмень» для студентов колледжей и вузов. Отдельно уделили внимание работе в студенческом отряде «Энергетик», участники которого привлекаются к выполнению реальных производственных задач на предприятии. Также ребята узнали о действующей в компании системе мотивации и возможностях профессиональной и личностной самореализации.

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков отметил, что трудоустройство молодых специалистов – один из приоритетов кадровой политики компании. «Интеграция электросетевого предприятия в образовательный процесс позволяет обеспечить приток наиболее талантливых и мотивированных работников, способных эффективно решать производственные задачи. В 2022 году работу в энергокомпании получили 45 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений», – поделился руководитель.