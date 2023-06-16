В Башкирии выросло число смертей от отравления алкоголем и наркотиками

За пять месяцев текущего года в Башкирии от отравления алкоголем умерли 78 человек (с января по май 2022 года — 66 человек), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике. Показатель смертности составил 1,9 на 100 тыс. населения (в январе-мае 2022 года — 1,6). Больше всего смертей от отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрировано в Уфе (19), Белорецке (5), Стерлитамаке (6) и Уфимском районе (5).

Показатель отравлений алкоголем по региону составил 14,1 на 100 тыс. населения (в январе-мае прошлого года — 12,9 на 100 тыс. населения). За пять месяцев в Башкирии самое больше число отравлений спиртосодержащей продукцией зафиксировано в Стерлитамаке (148), Уфе (143), Белорецке (66), Октябрьском (22), Нефтекамске (20), а также в Стерлитамакском (24), Белорецком (18), Уфимском (13) и Татышлинском районах (11). В основном это острые отравления этиловым спиртом (46,1%).

В январе-мае текущего года зарегистрирован 161 случай отравления наркотиками (за аналогичный период 2022 года — 128), в том числе 82 — с летальным исходом (январь-май 2022 года – 66). Наибольшее количество отравлений наркотиками зафиксировано в Уфе (113), в Стерлитамаке их было 12, в Уфимском районе — 8.

Майя Иванова

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