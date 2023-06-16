СМИ: Туры из Казани в Турцию в этом году подорожали минимум на 50%

Туры из Казани в Турцию в 2023 году подорожали минимум на 50%. Об этом заявил гендиректор агентства индивидуального туризма «Персона Грата» Рамиль Мифтахов, передает «РБК Татарстан». При этом по ряду позиций стоимость отдыха выросла на 60-70%.

По сведениям сайта туроператора Corel travel, недельный отдых в Анталье на двоих с вылетом из Казани на ближайшие дни будет стоить от 96,7 тыс. руб. У Anex tour самый дешевый отдых обойдется в 82,5 тыс. руб. А на сайте Pegas Touristik минимальная стоимость турпутевки составит 70 795 рублей.

Директор агентства «Салават City centre» Рустем Тарзиманов объясняет рост цен на путевки в Турцию увеличением курса евро. В данной стране инфляция сейчас составляет 90%, поэтому стоимость отдыха в рублях значительно выросла.

"Ъ-Казань"