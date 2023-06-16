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В Новороссийске построят производственно-складской комплекс за 4,2 млрд рублей

Компания «ОРЦ Новороссийск 2» в ходе ПМЭФ-2023 подписала соглашение с краевой администрацией о реализации инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Вложения инвестора оцениваются в 4,2 млрд руб.

Новый производственно-складской комплекс в Новороссийске предназначен для хранения продуктов питания, последующей комплектации и отправки покупателям. Площадь объекта составит 50 тыс. кв. м, он будет представлять собой склад-холодильник для экспортной и импортной продукции. После ввода в эксплуатацию объект будет передан в аренду крупной розничной торговой сети. Запуск логистического комплекса запланирован на лето 2024 года, проект позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Анна Перова, Краснодар

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