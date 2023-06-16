Кубань вошла в пятерку лидеров по инвестклимату в 2023 году

Краснодарский край за год поднялся на три строчки и занял пятое место в рейтинге национального инвестиционного климата. Его подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань поделила позицию с Новгородской областью. Крым занял восьмое место, разделив его со Смоленской областью. Севастополь и Ростовская область оказались на 12-м месте.

Лидером рейтинга инвестпривлекательности стала Москва. На втором месте оказался Татарстан. Кубань также обогнали Московская, Нижегородская и Тюменская области (3-е место), Башкортостан, Тульская и Сахалинская области (4-е место).

«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики»,— отмечается на сайте АСИ.

Татьяна Ручкина

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