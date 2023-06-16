Башкирия заняла четвертое место в национальном рейтинге инвестклимата в регионах России

Башкирия заняла четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2022 года, результаты которого представила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.

За год республика поднялась на одну позицию — рейтингах за 2021 и 2020 годы она занимала пятую строчку.

Лидером по состоянию инвестиционного климата, как и в прошлом году, стала Москва. Татарстан сохранил второе место. Третью строчку рейтинга заняла Московская область.

Помимо Башкирии на четвертое место авторы исследования также поставили Нижегородскую, Тюменскую, Новгородскую и Сахалинскую области.

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Он включает 67 показателей по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП.

«Мы поднялись на одну строчку. Мы два предыдущих года подряд были в пятерке, на пятом месте. Это подтверждает правильность нашей работы. Я очень доволен и это здорово на самом деле. Это подтверждение того, что мы правильно двигаемся,— заявил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров. — Этот рейтинг касается многих управленческих решений. Он у нас синхронизируется с показателями абсолютных цифр инвестиций. У нас и инвестиции реально в деньгах растут». По словам господина Хабирова, по итогам 2022 года в республику поступило 512 млрд руб. (в 2018 году — 350 млрд руб.). «То есть это существенный прирост. Считаю, что он недостаточен. Будем ставить задачу — больше»,— отметил глава региона.

Наталья Балыкова

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